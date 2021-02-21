到現在還搞不清楚薛洛德到底怎樣觸發聯盟健康與安全協議的湖人總教練佛格，21日終於公開坦承，薛洛德不僅要繼續缺席今天湖人主場迎戰熱火比賽，接下來至少還需缺席兩場，甚至可能更多場次，「到那時候我們再來看看情況！」

也難怪佛格說得充滿不確定性，畢竟他直到19日湖人與籃網賽前1小時，才突然得知薛洛德缺陣，也不清楚薛洛德何時接觸到新冠檢測陽性人士，湖人也因突然少了本季場均14.2分、4.3助攻與3.6籃板的當家主控，不敵籃網也屬正常。

佛格也在今天賽前放話，湖人將用跟前役一樣的先發陣容應戰，也就是派出詹姆斯、波普、麥修斯、庫茲馬與馬克蓋索，畢竟當前他們不只少了薛洛德，明星前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯也因腿傷，至少還需缺席4周，湖人戰力確實告急。

不過今天是「小皇帝」詹姆斯本季首度遭遇前東家熱火，曾跟詹皇攜手拿過兩冠的熱火總教練史波斯查，難免還是要吹捧一下詹皇，「詹姆斯替聯盟設立標竿，我們將面臨這個令人振奮的挑戰，那就是如何征服他的球隊，他是掌控比賽的大師。」

(中時 )