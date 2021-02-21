在台北富邦勇士與新竹街口攻城獅賽前，場邊記分板上面已經提前顯示，大勝即將穿上攻城獅22號球衣登場，這將是上半季暫居SBL得分王與籃板王的大勝(原名布蘭登)在PLG的初登板，攻城獅總教練林冠綸說：「沒辦法，狠投快累死了！」

「畢竟狠投先前因傷休息1個月，昨天還打了43分鐘，當教練的不能這樣硬用洋將，就算他得50分，我也要讓他休息，況且我們有人可換，」林冠綸說，「我想大勝加入我們帶來最大的改變，還是活動力！攻守節奏也會有所不同。」

林冠綸表示，畢竟塔壁腳步較慢，如今有了大勝，就可靠他追上去，也能幫助保護籃框，「就算有了塔壁在內線保護籃框，我們仍需要第二高度來幫助抓籃板，大勝就是最好的選擇，我相信他可以替我們帶來不同的東西，等著瞧吧。」

至於本土戰力表現始終不穩定的問題，林冠綸說：「畢竟我們很多人都是第一次，也是第一年打職業聯賽，每當碰上挫折感，心態就會有所轉變，所以我現在努力做的就是，讓大家可以回歸剛開季的感覺，就是像熱身賽或開幕戰前的感覺。」

「因為我們開始輸多贏少之後，大家的壓力確實變大了，我希望他們可以回復到開季前的無懼模樣，」林冠綸說，「我也想改變本土球員太過依賴洋將的心態，應該要像其他比較成熟的球隊，懂得如何讓洋將幫助他們，而不是光依靠洋將。」

(中時 )