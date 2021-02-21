No one is safe 👀 pic.twitter.com/hUhZ2zSMYx — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 21, 2021

上季總冠軍賽對戰戲碼21日在洛杉磯重新上演，儘管湖人最後關頭都有投進逆轉三分球的機會，可惜麥修斯、卡魯索兩人先後出手都告落空，湖人終場無奈以94比96吞下2連敗，熱火不僅成功上演復仇記，也摘本季第13勝，距離東區第8尼克只剩1場勝差。

少了薛洛德、安東尼戴維斯兩大主力的湖人，一開賽就被熱火三分外線砲轟，轉眼處於15分大幅落後，儘管來到下半場，湖人一開始也打出14比3猛攻，反以69比66超前，隨後熱火卻又重新拉開，打完前3節，湖人仍以77比81落後。

打到最後1分28秒，庫茲馬三分打幫助湖人追到92比94，可惜隨後麥修斯超前三分沒進，迫使湖人故意犯規，吉米巴特勒最後12.4秒兩罰俱中，麥修斯雖馬上補回兩分，詹姆斯更在最後5.4秒成功抄截，傳給卡魯索三分出手卻落空了。

湖人以庫茲馬23分最高，詹姆斯雖拿19分、9籃板及9助攻的接近大三元數據，全場投21中7，含三分球投8中1的手感欠佳，更發生5失誤，哈瑞爾也替補拿到18分、10籃板；熱火以納恩27分最高，吉米巴特勒也有24分，阿德巴約16分、10籃板。

(中時 )