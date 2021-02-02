封關倒數計時，台股周二持續衝鋒，盤中大漲逾400點，最高達15838.15點，一口氣收復5日、10日線、月線之所有均線，回補1月28日的跳空缺口，終場收漲349.96點或2.27%，報15760.05點，成交金額略增至3072.76億元，惟15800得而復失。上市半導體類指收漲3.25%，僅次於航運股的3.93%，其中IC設計業再掀漲價潮，股王爭奪戰再度敲響，股后矽力-KY(6415)收漲1.05%至2875元，與大立光(3008)收在3005元之當日最高點，僅差130元；以及聯發科(2454)盤中衝上952元歷史天價，祥碩(5269)同樣躍上2140元刷新天價，躋身2000元俱樂部成員；力旺(3529)等4檔亮燈鎖漲停，聯詠(3034)、立積(4968)、盛群(6202)等亦均集體飛高，IC設計樂融融。

在晶圓代工產能嚴重吃緊，成本墊高，晶片廠忙著卡位產能之際，又有國際車用晶片大廠透過加價等方式加入搶產能，國內消費性IC設計廠積極備戰，同步調整晶片報價反映成本，連鎖效應發酵，該產業再掀漲價潮，IC設計調漲售價趨勢確立，IC設計個股買氣熱滾滾，匯集多頭人氣下，族群全面噴發。

股王奪回3000元關卡，矽力-KY劍指3000元大漲後一度翻黑，隨後量增回穩，而八千金局面可期，聯發科看好今年仍是營收強勁成長的一年，站穩900元後再拚千元，盤中創下952元之新紀錄，信驊(5274)重登2100元、祥碩股價衝破2000元，呈現台股2000元四強鼎力榮景，旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)之千金股敲邊鼓，譜瑞-KY(4966)則漲多休憩，午後在平盤上游走。

力旺(3529)第一季營收拚創高，記憶體價格上漲帶動晶圓出貨價格拉高，營運直接受惠，法人預估營收、獲利可期，買方積極下，十點過後股價衝上781元漲停，較1月25日盤中創下的782元歷史新高僅差一點。重返700元關卡的愛普(6531)去年12月每股純益1.55元，去年賺逾一股本，今年展望樂觀，盤中摸及715元，量價齊揚、收漲逾6%；以及營運逐季攀升的立積(4968)、下午三點線上法說的瑞昱(2379)、DDI產能緊俏的聯詠(3034)之三檔皆上漲3%以上。

晶心科(6533)RISC-V處理器獲韓國SK Telecom採用，午後直奔426.5元漲停，強勢登波段高點，與建舜電(3322)、凱鈺(5468)、力旺等同鎖住漲停。其他個股如盛群(6202)、天鈺(4961)、創惟(6104)、鈺創(5351)、創意(3443)、智原(3035)、晶豪科(3006)、義隆(2458)、揚智(3041)、新唐(4919)、敦泰(3545)、矽創(8016)、旺玖(6233)、驊訊(6237)等股價均面容紅潤。

展望本周金鼠年最後一周，抱股過年與否，兆豐國際投顧協理黃國偉表示，去年抱股過年經驗慘痛，今年市場多憂心長假期間的疫情發展，因此恐導致封關前追價意願不足，預料明天起至封關的3日，台股應會出現觀望氣氛，指數不排除整理。

第一金投顧董事長陳奕光、台新投總經理李鎮宇、大展投顧總經理賴建承、統一投顧董事長黎方國則建議，把握「一二三」的方式操作，「一」個原則是抱股過年的部位至多五成、甚至三成以下，部位的高低於指數在15000點之下時會開始拉高，超過15500點時則適度降低，因為疫情與美股仍是台股封關後暫停交易日達七天的最大變數。

「二」個策略是建議保守型投資人可留意金融、塑化、營建等高殖利率族群，以長線保護短線方式進出；積極型投資人則是可留意車用、功率放大器、面板等低基期、流動性佳的大型股。「三」個位置是頸線、月線、上檔反壓缺口共三道反壓須全數帶量站穩，才是另一波攻勢再起時機，屆時再評估是否拉高部位來抱股過年，否則以反彈視之。

(時報資訊)