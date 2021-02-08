金牛年倒數三天，餐飲業「防疫尖兵」-王品集團新春期間享鴨、hot7鉄板燒、丰禾台式小館、THE WANG等品牌，2月底前推出各項過年活動：「享鴨」大年初一全台分店，前15隻全鴨預定的客人，可參加”大福袋”抽獎機會，福袋內含王品集團各品牌餐券、總價超過8千元；hot7鉄板燒進LINE官方帳號即可參加「新春hot運刮刮卡」，大獎套餐買一送一天天送；「2020經典台菜餐廳」-丰禾台式小館，消費滿 $1000元即可現抽鴻運贈菜券，張張大獎、抽好抽滿。

今年情人節適逢初三，米其林餐盤推薦餐廳「THE WANG」推出BLOSSOM花綻饗宴，限定主餐酥烤開心果菲力、綴上浪漫的花瓣，象徵戀情開花結果，想在今年終結孤單的情人們不能錯過。假期即將展開，王品集團各門店尖峰時段訂位狀況已逾九成，亦持續落實安心專案，不僅讓顧客用餐開心，更確保「用餐安心」。

大年初一民眾搶頭香為祈求整年平安順心，享鴨推出搶頭鴨活動，即日起凡透過電話預訂初一2／12日中午11點的烤全鴨，可抽新春大福袋，每家店僅開放15隻頭鴨，數量有限。每包至少價值2,000元起跳，最大獎福袋總價值更超過8,000元，包含王品集團各品牌餐券，享鴨VIP烤鴨券、王品牛排單客套餐禮券、莆田米其林一星中餐廳、丰禾台式小館、沐越越式料理的雙人套餐券，以及青花驕、和牛涮、聚的餐券，要讓所有來到享鴨的客人吃飽吃好，富貴連年。

沒有搶到頭鴨的消費者也不用灰心，來店消費滿1,300元可玩新年轉運盤一次(依此類推)，結帳時請客人依消費金額轉盤獲得回兌券。回兌單筆消費半隻烤鴨可兌1張，全鴨兌換2張(依此類推)。最大獎包含招牌片皮烤鴨乙隻5折、新菜琥珀蜜叉燒搶鮮吃、250元菜品任選、200元折價券等超值好禮。

hot 7鐵板燒推出「新春hot運刮刮卡」，即日起至2／28日進入hot 7 LINE官方帳號，即可刮1次，每天都可刮，消費再加碼：活動期間至門店、消費1客套餐可再登入遊戲刮一次，消費2客即可刮2次(依此類推無上限)，大獎包含套餐買一送一券、2客88折、加菜金等優惠券等，刮得越多賺得越多。

獲選「2020經典台菜餐廳」的丰禾台式小館，帶著許多人童年記憶的經典台味，是過年期間許多人初二回娘家的聚餐首選。即日起到2／28日推出現場／外帶消費滿 $1000元即可現抽鴻運券，大獎包含多道丰禾台式小館的人氣菜色：古早味滷豬腳、糖醋鱸魚、以及有有「霜降雞」美稱的「丰禾起家雞」油花均勻、肉嫩鮮甜深受民眾喜愛。

期間限定情人套餐，道道需經繁複細緻的工序方能成就，綴上浪漫的花瓣，象徵戀情開花結果，套餐附開胃小品、沙拉、前主餐、湯品、主餐、甜點、Moët佐餐酒調酒、飲品等。酥烤開心果菲力套餐為主廚真心推薦，迪戎芥末醬與開心果碎覆上菲力牛排後酥烤，堅果油脂與牛肉香氣巧妙融合，令人著迷不已；另有沙拉炙燒鮭魚佐玫瑰覆盆子醬汁、甜點偷嚐禁果青森蘋果塔為基底，南投自產香草製成的卡士達醬酸香甜美，體驗視覺與味覺的迷人饗宴。

(中時 )