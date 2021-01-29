英國一名25歲少婦日前向兩性專欄投稿表示，因為丈夫受到疫情影響失業，兩人經濟狀況急轉直下，她便主動向房東說出「肉體抵房租」提議，未料不僅丈夫馬上同意，房東很開心答應，結果與房東立即在辦公室沙發上「履行契約」，沒想到房東卻給她多年來「最棒的一次性愛」。

據《太陽報》兩性專欄「親愛的戴德雷」（Dear Deidre）27日回覆投稿，表示一名25歲少婦來信自稱有「性成癮」，床上經驗相當豐富，但30歲的丈夫卻如同純情少年，且始終只有她一個性伴侶。

受到近一年疫情影響，英國失業率大增，這名少婦的丈夫也失業，生活陷入困頓，於是少婦突發奇想地向老公提議，想用「肉體付房租」，不料老公竟然馬上同意，隔天向房東提出「肉體交換」，房東也一秒就答應，兩人就立刻在辦公室沙發上開戰。

少婦投稿中寫道，男房東帶給她多年以來有過「最棒的一次性愛」，自從遇見老公就不曾有過這種興奮感，當天回到家丈夫就看出她才剛「完成第一次交易」，光是想像老婆與房東激就讓他興奮不已，幾天後，夫妻倆也有了認識以來最歡愉的性生活。

專欄中也對這對夫妻提出建議，比起真的與他人發生性關係，其實少婦可以考慮與丈夫分享性幻想，或許有助於兩人的性生活，而且房東也可能不會長期接受身體交換。

(中時新聞網)