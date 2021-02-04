田馥甄5日推出新歌〈田〉MV，先前特別拉至台南絕美秘境「頂頭額」沙洲，素有「台版撒哈拉沙漠」之稱，與歌詞相對應也特別前往玉米田、穀倉取景，有趣的是，在造型上也以大地、綠色為主，臉部畫上特殊的「微燻妝」，她敬業地聽從導演指示，時而抱著大把玉米，時而穿梭在玉米田中探索，被工作人員笑稱是另類時尚農村樂的「田園仙女」，得在比自己還高的玉米田奔跑，雖然遭到玉米葉洗臉，還是得完成動作美美上鏡，她打趣說：「眼睛其實根本睜不開，像極了落難的玉米公主。」

談及演唱《田》時的心境，田馥甄分享：「透過這首歌，穿梭現實不能實現的慾望，遨遊戀人相互迷戀時，翻騰的心田。不計代價、張開雙臂、相愛相殺，只為傳遞愛的訊息，完成不可能的全面佔有，與被佔有。」

她更妙喻，「用歌唱實現不可能的慾望，很過癮；用歌唱帶我到去不了的地方，很好玩。比如，跟外星人談戀愛。但若談了一場令人費解又無法自拔的戀愛，不也就是這樣」。新春年節將到來，她笑稱：「春節享受與家人團圓，繼續在家擔當巨嬰的角色。」熱愛爬山的她透露：「防疫期間會注意安全，避開人群，走進人少的大自然，最自在又開心。」

田馥甄推出新歌MV。（何樂音樂提供）

(中時 )