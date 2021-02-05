告五人新專輯《運氣來得若有似無》發行一個月聲勢銳不可擋，繼超強失戀神曲〈在這座城市遺失了你〉在KKBOX一口氣強攻華語專輯週榜、新歌即時榜雙料第1，另一首節奏明快的犀利「腹黑之歌」〈醜人多作怪〉，在歌迷敲碗下日前釋出MV，該曲以邪惡口氣詮釋，宛如喜劇片裡的搞笑壞人，大膽以五金行鐵鍊模擬腳鐐之聲融入編曲，告五人藉這首歌詮釋「貴人不一定會用好人的形式出現」，勉勵大家即便遇到醜怪的人事物也不必沮喪，因為說不定現在發生的壞事，在以後看來也不一定是壞事。

面對價值觀不同的對象，告五人三人各自分享自己的做法，雲安表示會找對方吃飯講開，「我的價值觀是，即使知道自己也許不是最特別的，可是能夠成為最有彈性的」；謙哥則說會跟對方溝通，「自己的價值觀其實就是對自己的安全感，可以試著努力去突破，讓價值觀和安全感都放大，看過各種事情並逐漸消化以後，每一年都會發現自己不一樣」。

告五人新專輯《運氣來得若有似無》推出後成績亮眼。（相信音樂提供）

犬青表示：「我通常就冷處理，能閃則閃。」而師兄五月天瑪莎日前也特地到告五人錄音的民宿探班，搶先試聽〈醜人多作怪〉，直說自己「被嚇壞了」！原來是〈醜人多作怪〉結尾加入超有創意的「十把吉他大亂鬥」，聽起來格外有特色且和諧，告五人表示這是當時在民宿錄音時，製作人陳君豪和韓立康一時興起，讓所有會的、不會的彈吉他的工作人員都加入彈奏陣容，並由告五人當評審，有人還用玉米、牙齦彈，最後剪成相當有創意的音樂，連瑪莎都驚呼：「我一聽嚇壞了！」笑說：「其實音樂裡的惡搞有時候是必要的，因為那是創意的來源，真的好聽。」

(中時 )