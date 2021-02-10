春秋戰國時期，各國遵循弱肉強食的準則，你爭我奪，大打出手是很常見的事情，在這樣的亂世中，也出現多位行為荒誕的君主。據說陳國的陳靈公就曾和寡婦偷情，還公然穿著她的內衣上朝嬉戲，甚至和其他臣子上演「多人運動」的荒唐戲碼。

陳靈公是春秋戰國時期諸侯國陳國的第19任國君，他之所以能名留青史，不是因為治國有方或是做出什麼輝煌的政績，而且因為他和大夫夏徵舒的母親夏姬之間的醜聞。夏姬是春秋時代公認的美女，無奈丈夫夏禦叔過世早，讓她年紀輕輕就守寡。

耐不住寂寞的夏姬開始勾引陳靈公和他的兩個臣子孔寧、儀行父，從此3人經常結伴到夏姬家「多人運動」，4人私通的事很快就傳遍全國，成為陳國百姓茶餘飯後的話題，不少人還作詩諷刺他們荒淫的行徑。沒想到陳靈公他們不但沒有感到羞恥，甚至還引以為榮。之後3人更大膽在上朝時，拿出夏姬的內衣把玩嬉戲，有其他臣子看不下去出言勸諫，還被惱羞成怒的陳靈公殺害。

幾年後，陳靈公和孔寧、儀行父又到夏姬家中尋歡，看到長大成人的夏徵舒

，互相開玩笑說他長得和他們很像，讓隱忍多年的夏徵舒勃然大怒，便在馬棚邊埋伏，用弓箭射殺陳靈公，而孔寧、儀行父則趁亂逃往楚國，從此亡命天涯。