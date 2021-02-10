美國海岸警衛隊(USCG)在佛羅里達與古巴之間的無人島上，發現3個古巴人，是1名女子與2名男人，然後將他們搭救出來。3人對於獲救相當感謝，他們表示已被困在小島上5個星期。

佛羅里達當地電視台 WPLG Local 10的報導，USCG直升機飛行員邁克·艾爾特（Mike Allert）表示，他是星期二巡邏海域時，注意到該島上有一些不尋常的布料，看起來像營地，因此決定飛回去調查，成功救援到這3人。

艾爾特的直升機燃料不足，因此他是回報待救者的位置，隨後USCG的HC-144海洋哨兵機，從奧帕洛卡(Opa-Locka)出發飛向小島，放下水、食物和收音機，然後才有直升機前往將他們救出。

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

這3位古巴人被困在安圭拉礁(Anguilla Cay)上，此礁屬於巴哈馬班克群島(Bahama Banks’ island )之一，救援指揮官傑斯丁‧杜蒂中校(Justin Dougherty)說，他們的船在洶湧的海水中傾覆，游泳逃到小島上，並辛苦生活了33天。

杜蒂上校說，這個小島幾乎什麼都沒有，能夠存活絕對不容易，可能是島上還有一些椰子可做為基礎的飲食。不過隨後這3人告訴海岸警衛隊乘員說，他們是以海螺與老鼠肉為生。最辛苦的是缺乏淡水，他們是用椰子補充最低度的水份。目前3人住院觀察中。

(中時新聞網)