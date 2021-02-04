原PO貼出絲瓜絡的照片，詢問網友這是否真的可以用來洗澡。(圖擷取自爆怨公社)

「回到家發現老婆買了奇怪的東西，說洗澡時拿來刷身體用的」，一名人夫抱怨，昨日回到家時發現老婆買了一堆長條狀的物品，外觀相當怪異，還告訴他這拿來洗澡非常適合，讓他十分疑惑，「真的能用嗎？」而大批網友看照片後認出是天然的絲瓜絡，直誇原PO老婆識貨，「用來刷背超爽的！」

原PO昨在臉書社團「爆怨公社」上表示，他回到家後發現老婆買了奇怪的棒狀物回來，告訴他這是洗澡時拿來刷身體用的，同時叫他洗澡時試用看看，不過原PO看到這外觀其特的物品，忍不住起疑心，「這是什麼上古時代的玩意兒，真的能用嗎？」

照片貼出後，網友看見原PO口中的上古玩意，直接認出這是天然的絲瓜絡，不少人直誇原PO老婆相當識貨，接著分享自己的使用經驗，「用來刷背超爽的！」、「一開始用很痛，用一陣子就會很爽」、「這個刷身體，保證角質全部刷掉」、「我從小用到大耶！超好用，一邊按摩一邊去癬」、「這個好用，用過就回不去了」。

另外，有不少人表示，絲瓜絡不但可以拿來洗澡，更是洗碗的好幫手，清潔效果一流，「也可以剪短一點洗碗很好用，真的俗擱好用」、「用這個洗碗都不用洗碗精就很乾淨了」，此外，有網友分享自己的用法，並解釋絲瓜絡雖然摸起來很硬，但泡軟之後很好用，適合用來洗澡刷背或洗碗，不過，洗澡使用的時候要注意控制力道，否則還是會痛。

(中時新聞網)