【回憶殺】56歲玉女歌手裘海正16日在演唱會中播放劉文正當年的廣播CF，引起外界再度熱議劉文正的動向。劉文正是70、80年代代表性男歌手，影響力擴及台灣、大陸、亞洲甚至到歐美，但他30年前急流勇退移居美國，幾乎沒了消息，令粉絲十分懷念。

劉文正從小就熱愛表演，9歲首次參與歌唱比賽，16歲念徐匯中學時，與朋友組「正午樂團」擔任主唱，19歲報名台視第四屆歌唱比賽，以《尋夢園》、《Place in The sun》拿下第五名的佳績。

台視第四屆歌唱優勝者及前三屆的歌唱冠軍合影，國語歌曲組第一名張鷗陵、第二名王祥齡、第三名黃誠幗、第四名陰曉春、第五名劉文正、第六名徐增慧、張秀卿、林芳玲、張福權。（圖／中時資料照）

隔年劉文正服兵役結識劉家昌，俊美的外型和獨特的嗓音獲得賞識，推出首張專輯《諾言》即造成轟動，同年再發《門裡門外》、《永遠》一樣獲得廣大的迴響，又拍電影《門裡門外》踏入影視圈，後來受到華視提拔，推出量身打造的歌唱節目《劉文正時間》創下高達82%的驚人收視，儼然成為全方位巨星。

由林青霞、呂琇菱、劉文正、雲中岳聯合主演的電影《燃燒吧，火鳥》海報。（圖／中時資料照）

林鳳嬌和劉文正。（圖／中時資料照）

在國父紀念館演唱的劉文正（左起）、蘇麗文、胡茵夢、趙樹海。（圖／中時資料照）

劉文正叱吒演藝圈近16年，無論是音樂或是影視都有卓越的成績，像是歌曲《小雨打在我的身上》、《三月里的小雨》等徹底改變當年台灣流行音樂的發展，被譽為華語歌壇的偶像始祖，影響力觸及全球，許多歌手都以模仿劉文正起步，在大陸形成「男學劉文正」的風潮，同時他也栽培出眾多明星，例如：方文琳、伊能靜、裘海正（合稱飛鷹三姝）、霍正奇、巫啟賢、羅大佑等藝人。

劉文正和巫啟賢。（圖／中時資料照）

除此之外，劉文正得獎無數，曾得過三次金鐘獎最佳男歌星獎、五次金嗓獎十大最受歡迎歌星等，無法一一列舉，完全是演藝圈中的傳奇，但1991年他結束飛鷹唱片，移民美國退出演藝圈，像人間蒸發般失去消息。

多年後曾有人向劉文正開價26億台幣的演出費，但他不為所動、堅持不復出，僅有傳聞指出劉文正以投資房地產為興趣，每天健身、游泳，健康狀況維持得很不錯。

(中時新聞網)