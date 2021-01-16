吳奇隆2016年和劉詩詩結婚，當時媒體報導，吳奇隆將旗下的江蘇稻草熊影業有限公司60%股權賣出，進帳約10.8億人民幣（約54億台幣），無疑對股東劉詩詩來說是一大聘禮，但後來進一步發現，劉詩詩只佔股12%，也就是2.16億人民幣，並非所謂的「10億聘禮」。今(16日)港媒報導，吳奇隆公司昨在香港上市，每股發行價5.88港元，最高達11.36港元，總市值最高一度為75.3億港元，劉詩詩握有11.1%股權，價值達8億，換算後約為30億台幣。

吳奇隆和劉詩詩當年因合作《步步驚心》假戲真做傳交往，兩人後來才曬出合影認戀，不久後兩人領證結婚，並到峇里島舉行婚禮，吳奇隆當時發表誓詞，說以前常埋怨老天爺不公平，直到遇到劉詩詩才發現一切磨難都是有意義，「現在我知道了，我也明白了為什麼，因為祂把最好的留給了我」，說明疼愛妻子劉詩詩心意。

當時媒體報導，吳奇隆旗下江蘇稻草熊影業60%股權賣出，交易金額為10.8億人民幣（約54億台幣），而稻草熊實際上的大股東為劉詩詩，無疑是寵妻的吳奇隆給老婆的最大聘禮，也因此傳出「10億元聘禮」的佳話，但收購計劃後來被大陸當地的證監會以「盈利能力不確定」為由否決。

今據《聯合新聞網》報導，吳奇隆旗下的稻草熊娛樂15日在香港掛牌上市，吳奇隆透過代理人持股43.81%，劉詩詩則有11.1%股權，趙麗穎也是股東，有0.59%股權，首日發行價每股5.88港元，開盤後先小跌，之後不斷高升，最後收於10.8港元，期間最高達11.36港元，而劉詩詩所擁股份最高曾達8.36億港元，也就是30多億台幣，可說一天內成了富婆。

(中時新聞網)