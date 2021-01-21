扶植台灣產業創新櫃買中心規劃將在興櫃市場下增設「戰略新板」，目標產業鎖定六大核心戰略產業及「其他創新性產業」，其中包含生醫產業，預計將提供具潛力的新藥、創新醫材與其他新興生醫企業更多選擇進入資本市場。

櫃買中心副理林佩姻指出，櫃買中心以多層次市場架構協助生醫產業募資，統計截至2020年12月底，上櫃主板生技醫療類股共88家，2020年上櫃生醫類股募資金額150億新台幣(包含IPO、SPO及發行公司債、不含海外存託憑證)，募資金額較2019年成長51%；興櫃生技醫療類股共59家，2020年興櫃生醫類股募資金額53億新台幣，募資金額較2019年成長109%。

歷年來生醫類股占台灣資本市場IPO比例舉足輕重，據櫃買中心統計數據及資誠彙整全球各交易所數據，2020年台灣生醫類股申請上櫃家數共計8家，占總產業申請上櫃家數比例高達38%，以家數占比而言，超越香港交易所主板(19%)與美國那斯達克(34%)，顯示台灣資本市場對生醫產業重視程度。

2020年申請公開發行並已生效公司中更有16家屬生醫類股，其中8家已登錄興櫃，顯示2021年生醫資本市場成長動能強勁。戰略新板無疑為生醫產業邁向資本市場提供新航道，為發展中的創新性企業創造綠色通道，並透過登板過程的輔導健全企業體質、紮穩基底以開啟未來進入上市櫃市場之門。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳致詞時指出，台灣生醫產業擁有很好的技術和實力，但許多生醫公司離進入資本市場尚有最後一哩路要邁進，期盼戰略新板提供更多創新性企業進入資本市場的機會，並激起資金活水，讓更多投資機構、創投事業與專業投資人參與，引領投資人對台灣生醫產業關注。

(時報資訊)