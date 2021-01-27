桃醫專案最新人數 160人在新北居家隔離 20:222021/01/27 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局今公布桃醫專案最新人數，約有160人在新北市接受隔離。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局今公布桃醫專案最新人數，約有160人在新北市接受隔離；衛生局表示，實際數字由中央疫情指揮中心公布為準，新北市聯合醫院提出分棟、分層、分艙與分室的4分原則、7個階段清空醫院計畫，以備不時之需。 新北市長侯友宜上午受訪表示，侯友宜表示，新北市準備好了，希望打仗過程中聯醫負責重責大任，18家責任醫院支援桃園外，也要負起新北甚至是台灣全民的責任，請衛生局不斷做好檢視，趕快在過年前做到位。 《國際社會》英國染疫死亡破十萬 將祭旅館隔離政策 女車長去過桃園某醫院遭隔離 台鐵百人自主健康管理 (中時 ) #桃醫 #專案 #人數 #新北 #居家隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫綜合大樓也要清查 309人明起採檢 14:272021/01/27 生活 4人住外縣市 北市匡列人數更動 居家隔離剩4人 12:442021/01/27 生活 18歲居檢女猝逝 莊人祥：曾與部桃隔離患者同病房18天 14:432021/01/27 生活 疫情拉警報 蔡英文下午首度發表談話 11:502021/01/27 政治 桃醫前車之鑑 新北聯醫提清空計畫 09:582021/01/27 生活 提前返國檢疫 桃機春節每日旅客 估僅500人次 04:102021/01/27 財經要聞 集中隔離毛孩誰顧 北京放寬規定 04:102021/01/27 話題觀察 防疫時期吵和平醫院封院 江啟臣：不應清算舊帳 15:122021/01/27 政治 台鐵列車長居家隔離 林佳龍：目前狀況都能控制 11:562021/01/27 生活 立院員工、立委助理遭匡列 游錫堃：該隔離就隔離 11:322021/01/27 生活 新北居檢數達6915人 侯：還有能力願支援其他縣市 09:182021/01/27 生活 生活熱門新聞 168噸美豬入台 萊劑檢測結果出爐 - 生活 - 工商 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 獨／5寶爸LINE對話全曝光 房東好心給他方便竟被反咬：嗆要告我 - 生活 保險員揭防疫保單背後真相 網驚：白花500元 - 生活 無敵可愛 好市多小沙發優惠價超甜 網喊：先別衝動 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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