新北市衛生局今公布桃醫專案最新人數，約有160人在新北市接受隔離；衛生局表示，實際數字由中央疫情指揮中心公布為準，新北市聯合醫院提出分棟、分層、分艙與分室的4分原則、7個階段清空醫院計畫，以備不時之需。

新北市長侯友宜上午受訪表示，侯友宜表示，新北市準備好了，希望打仗過程中聯醫負責重責大任，18家責任醫院支援桃園外，也要負起新北甚至是台灣全民的責任，請衛生局不斷做好檢視，趕快在過年前做到位。

(中時 )