桃園市議員彭俊豪、中壢古華飯店也共同響應「挺桃醫」，捐獻牛肉麵及烏魚子等物資。（姜霏攝）

部立桃園醫院自1月11日爆發院內感染事件，一路延燒到至今仍未停息，目前共累積19例確診個案，桃醫現場除了湧現捐贈物資的民眾及相關業者外，僅剩零星的領藥患者，就連篩檢的數量也少之又少。

記者於2日上午直擊桃醫現場，早已不見上周爆量的排隊篩檢民眾，就連分批篩檢的醫護人員也都相當少數，但現場仍可見到居家隔離完畢，救護車送來進行篩檢的隔離者，以及部分輕症的急診病患。

1名婦女在桃醫急診中心外等待丈夫，她說，因丈夫患有心臟相關疾病，以往都是到桃醫就診，疫情爆發後好一陣子不敢來，難免會擔心疫情擴散、不慎染疫，但因住家就在附近，且認為「最危險的地方就是最安全的地方」，桃醫經過多次消毒後已比其他醫院更加謹慎，2日才會又到桃醫急診掛號。

桃醫現場也有不少捐贈單位都在上午就現身送物資，有青埔地區的地產公司發起貼文，以每讚20元的方式號召臉友一同響應，也以分享貼文的方式拋磚引玉，讓不少藝人朋友、地方人士都紛紛向桃醫捐款。

(中時 )