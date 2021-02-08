海外網引述柬埔寨《柬中時報》7日報導，當地時間2月7日下午，由中國援助柬埔寨的第一批國藥新冠疫苗抵達柬埔寨首都金邊。柬埔寨首相洪森親赴機場迎接表達感謝，強調中國新冠疫苗的安全性和有效性非常好，中國將成為最安全和最穩定的新冠疫苗供應國。

洪森7日在機場召開新聞發佈會表示：「如果沒有中國的幫助，柬埔寨今日無法獲得新冠疫苗。」洪森感謝中國朋友願意分享新冠疫苗，稱這是柬中兩國的務實合作成果。

洪森還強調，中國新冠疫苗的安全性和有效性非常好，中國將成為最安全和最穩定的新冠疫苗供應國，柬埔寨希望以捐贈和購買方式，獲得更多的中國新冠疫苗。

洪森透露，柬埔寨新聞從業員可率先接種新冠疫苗，因為他們每天都四處採訪新聞，感染病毒的風險很高。此前，副首相兼國防大臣迪班已經接種中國新冠疫苗，成為柬埔寨首位接種者。10日，柬埔寨的疫苗接種工作將在金邊市甘密醫院啓動，醫療工作者已為此做好充分準備。

(中時 )