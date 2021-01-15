大陸女星伊一是浙江衛視的當家花旦，也是知名的美女主持人。由於近日楊冪被曝前往65歲影帝張國立工作室，疑似要合作一事曝光，也讓伊一多年前與張國立主持節目《我就是演員》糗事再次被網友重提。

擁有169公分高挑身材的伊一，當年身為電視台當家美女主持人，與金雞獎影帝張國立搭檔主持《我就是演員》自然受到眾所矚目。未料她卻在某集錄影時出包，疑似忘記穿內搭小可愛，導致她胸前門戶大開，白滑春光全被看光。

伊一當年與張國立主持節目，疑似少穿一件衣服，胸前春光一覽無遺。(取自微博)

伊一這段養眼又尷尬的主持畫面，直到歷經約莫1小時才化解，因為隨著廣告後切入節目，伊一就被發現已在禮服中穿了件黑色內搭上衣，整個人感覺也較先前自在許多。

伊一後來又多了一件黑色內搭。(取自微博)

伊一這段疑似少穿一件衣服的片段，當年在陸網引發極大討論，還慘遭網友質疑她是心機博版面。同時她身旁的主持搭檔張國立的尷尬反映也成為討論焦點，長達近1個小時僵在台上，頭不敢亂轉，眼睛也不敢跟伊一對視，展現絕佳的紳士風度。

(中時新聞網)