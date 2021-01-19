建於1933年、仿羅馬式建築的新竹市北門國小「同心堂」，其於日據時期是集會講堂，2020年北門國小獲選「教育部校園美感設計實踐計畫」，讓同心堂變身「校園小藝廊」，未來可做展覽、表演，甚至體育課程等多元使用，一掃原先的陰森印象。

教育處表示，北門國小同心堂原空間設備老舊，動線不佳，整個空間極為陰暗冷清，該空間去年從全台260所學校中獲選，成為有全國25所校園參與的「教育部校園美感設計實踐計畫」，由設計團隊黑生起司進駐設計，共投入205萬，重新改造同心堂。

設計師此次特別保留磨石子地板上的「北門校徽」，新時代設計與百年教育工程並存，凸顯新竹市設計力與時代使命。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

市長林智堅今天特別到北門國小造訪全新的同心堂，並與學童一起上體能課，跑跳體驗全新空間。他說，改造後的同心堂有5大亮點，包括空間以Tiffany藍為主色調，搭配米、白、灰，照明以跳躍式排列讓學校可以彈性運用於表演、展覽。

第2是磨石子地板上「北門校徽」被特別保留下來，調整了外框的色彩使其融入新設計，也更凸顯校徽承載的歷史精神。

第3是將原先80公分高的講台下降成為圓形階梯小舞台，舞台上下零距離，盼打破孩子上台緊張感也提高表演意願。第4是運用減法設計，創造更多收納空間，除了舞台兩側可收納，還有作品展示櫃也設計成有座位與輪子推動，更加方便。

最後則是舞台後方5個圓形燈具，背後過去是日據時期放置教育敕令的「奉安櫃」，每於集會時要拿出宣讀，設計團隊透過圓框意象，希望保存歷史意義，讓孩子可以透過雙眼探索，也象徵看到過去、迎向未來。

教育處代理處長沈靜濤表示，設計師黑生起司此次以「校園博物館」為概念，將同心堂打造為「兒童探索基地」，透過視覺符號以兒童將手圈手，在眼前窺探的意象應用在設計元素中，並以高明度的色彩刺激兒童的視覺體驗，規畫多功能使用的舞台，滿足空間中不同的使用情境，營造豐富有趣的探索氛圍。

北門國小校長賴雲鵬則指出，以前的同心堂光線昏暗，舞台設計太高，學生使用上很不方便，反而常被租借當辦桌場地或做儲物空間，現在空間完全脫胎換骨，學生的藝能表演課程又多了一新去處，是學校的一大福音。

(中時 )