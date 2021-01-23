豐邑機構近年來積極推廣「豐生活」，透過All in one全生活服務團隊整合，從土地取得、規劃設計、營建修繕、社區管理、社區活動、生活美學等，不僅將五星級飯店服務系統導入社區，2020年更引進了萬豪集團旗下的潮飯店品牌「Moxy」。

位於台中南屯區八期的豐邑Moxy酒店，2020年11月開幕，為潮世代提供全新的旅宿體驗。為了讓更多人認識豐邑Moxy酒店從使用者角度出發的「Play on」精神，豐邑透過旗下的「豐藝館」策畫舉辦了台中豐邑Moxy主題展「斜槓藝術玩很大」，即日起至5月23日，完整呈現台中豐邑Moxy酒店空間的多元趣味、共享同樂的內蘊意涵。

豐邑Moxy酒店執行長劉純芳表示，台中豐邑Moxy酒店在規劃階段，即設定「從Moxy視角呈現台中魅力」及「台中就是一個放大的Moxy」，包括整體硬體規劃設計以「台中印象」為元素，大量帶入鐵皮工廠的浪板、風管、輕鋼架與水泥牆，室內裝飾取材以聞名全球made in Taichung的自行車零件、籃球鞋、珍珠奶茶等名產，室內藝術風格多元，包括充滿台中色彩的熱鬧夜市小吃及七彩霓虹夜生活，都是取自在地人文風情的特色，隨著白天與夜晚的風格轉變，表現充沛的台中城市文化。

台中豐邑Moxy主題展，從建築規劃角度來看，融入「台中很Moxy 」、「Moxy很台中」兩大主軸，將「台中豐邑Moxy酒店」處處是巧思的規劃設計初心完整呈現。

劉純芳進一步表示，從藝術的角度來看，台中豐邑Moxy酒店強調「生活中的藝術」，人人都可以是生活創作家，為生活注入獨特的創意，因此國外藝術家Eric Charles Olmstead在台中豐邑Moxy酒店內的公共空間，運用大量的塗鴉壁畫創作，除了延續Moxy潮飯店一貫的自由風格，更融入台中獨特的城市文化以及台灣特有的庶民飲食特色，讓藝術更有趣、更容易親近。

同時也邀請國內雕塑家曾永玲，在Moxy酒店外的人行道上製作大型街道公共藝術，運用金屬製作的大型珍珠奶茶，成為可愛、趣味、亮眼的新打卡地標，也讓台中豐邑Moxy酒店在視覺呈現上，如同一間風格強烈的時尚藝廊，深度發揚台中的創新精神。

台中豐邑Moxy酒店有想像不到的空間整合！如迎賓大廳是小型遊樂園、吧台是Check-in櫃台、餐桌變成伸展台，充分發揮了斜槓空間共享的美學精神；而豐邑機構將Moxy品牌的有趣、活力、時尚的概念，以全新創新思維角度規畫本次展覽，融入台中豐邑Moxy酒店的斜槓美學精神。

在四大展區，包含Moxy Design區、Moxy空間體驗區、Moxy Art區、Moxy趣味互動區，串聯起Play on精神，邀請觀展民眾一起在展覽現場參與體驗、共同創作，一同感受台中豐邑Moxy酒店的獨特魅力。

此外，預約即可體驗「DM集戳章活動兌換Moxy飲品」、「MoxyT恤印起來」、「Moxy傢俬藝起貼」、「Moxy立可拍」等活動，還有機會獲得台中豐邑Moxy酒店住宿券大獎。

(工商 )