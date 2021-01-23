北部某國小6年級學生驚爆在去年12月、今年1月2度誘騙低年級學弟到廁所性侵逞慾震驚外界；新北市議員蔡淑君23日凌晨發文透露，她協調和解時發現該學生態度差勁，不但絲毫沒有歉意，還對她和其母親怒吼咆嘯，且該生的筆電、手機裡瀏覽紀錄都是成人網站，認為家長管教不周，直說從來沒遇到這麼令人心痛的案子。

據了解，該學生去年12月某日放學後，誘騙校內一對1年級兄弟檔到社區公園公廁，對其中1人性侵，校方對此召開性平會做心理輔導；不料今年1月間他又趁著課後輔導時，將一名資源班的小2男童騙出班級，拖進廁所意圖猥褻，家長事後控告校方封鎖消息，學校和教育局則澄清考量該生心靈壓力承受程度，反而要求學生上廁所不要落單，目前該生請假到學期末，已安排心理輔導。

蔡淑君協調和解時發現該學生態度差勁，還對她和其母親怒吼咆嘯，且該生的筆電、手機裡瀏覽紀錄都是成人網站。（圖／翻攝自蔡淑君臉書）

蔡淑君則在臉書上表示，她21日接受受害學生家長的請託，負責協調此事，因為地點臨時變更導致校長未出席，而過程中該小六生態度不佳又不肯說明行為原委，後來經過家長同意，她瀏覽該學生的筆電、手機，發現瀏覽紀錄都是成人網站，「看得大人們都目瞪口呆，其父母親竟不知」，而且該生始終不願認錯，反而面露凶光、對她及母親咆嘯。

蔡淑君說，最後和解破局，「愛他的人受傷了，被他傷害的人還痛著，幸好唯一不變的，就是大家願意幫這小孩變好的心還是有的。」她籲請校方、警政與社政單位共同重視此事，該生的家長也必須加強管教，讓該學校的家長們不再惶恐猜疑，她坦言「選服23年來，從來沒遇到這麼令人心痛的案子！」

(中時新聞網)