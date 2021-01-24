曾任職知名外商銀行的陳姓男子，3年前參加美國某州辦事處在君悅酒店舉辦的招商說明會時，藉口五星級酒店哺乳室設計「怪異」，誘騙會場女員工進入哺乳室後，對女員工強吻、摸乳，甚至脫褲自慰後要求對方幫他口交，一審依強制性交罪判處陳男徒刑3年6月。高院審理時，陳雖賠償被害人和解，卻仍堅稱是兩情相悅，由於女方不願原諒他，高院駁回陳上訴，仍判刑3年6月。可上訴。

判決指出，陳男2018年2月參加某研究基金會主辦的領袖培育計畫，認識負責聯絡的被害人，2018年3月16日下午，陳男到某五星級酒店參加美國某州辦事處舉辦在台招商說明會，再次與負責庶務的被害人相見，陳男即邀對方至會場外的君悅酒店大廳、戶外廣場等處聊天。

2人因說明會將開始，返回會場，途經酒店1樓哺乳室，陳男藉口哺乳室設計怪異，邀被害人入內查看，將門上鎖，先抱住對方，陳強吻她嘴唇，用手伸入她內衣搓揉胸部、乳頭，進而欲將手伸進她安全褲內時，她以手阻擋並哀求離去。

但陳男拉下拉鍊，要求被害人撫摸，對方以「不會」、「怕同事等太久」拒絕，陳男逕自自慰後，將被害人身體往下壓，要求對方為他口交，被害人因忌憚陳是說明會貴賓，且在密閉空間，不敢反抗，陳男射精在她嘴巴後才讓她離開，被害人一回到會場，馬上向同事表明遭陳性侵，並向警方報案。

一審審理時，陳坦承有撫摸、親吻對方，女方為他口交，但辯稱是兩情相悅，女方自願。律師也說，過程對方均配合，質疑陳若以強暴、脅迫女方替其口交，難道不怕遭咬傷或咬斷下體嗎？法官不採信，認為陳犯行應嚴懲，且陳犯後指稱是女方主動獻身，難認有悔改之心，判刑3年6月。

全案上訴高院後，陳與被害人和解，賠償對方，但仍否認性侵，由於被害人不願原諒陳男，也不同意給陳緩刑宣告，法官因此駁回上訴，陳仍被判刑3年6月。

(中時 )