嘉義市政府啟動寒假防疫措施，學生填寫生活軌跡紀錄表。（嘉義市政府提供）

國內疫情升溫，嘉義市政府教育處今天宣布，21日國中小學校開始放寒假，學生要填寫寒假期間活動軌跡紀錄表，開學後供各校造冊掌握。

教育處表示，因應特殊傳染性肺炎疫情，要求各國中寒輔班、國小課照班及育樂營等寒假集會活動，務必依循指揮中心2020年11月29日修正公布之「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，妥為評估該活動舉辦之必要性及相關風險程度，並於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表，於開學後供各校造冊掌握。

市府教育處表示，若學校決定舉辦活動或課程，應訂定完整防疫應變計畫，落實防疫相關準備及措施；若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規畫完善的防疫配套措施，建議取消或延後舉辦。

此外，家長對於學校辦理集會活動有群聚風險疑慮，可自行決定參加與否，取消參加者得向主辦學校辦理退費事宜，如仍依規畫進行，應確實做好防疫相關規定。

教育處長林立生表示，為維護學校師生健康，務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，為學童提供健康的校園環境，包括事先掌握參加者資訊、活動空間之通風換氣情況、參加者之間的距離、活動持續時間及落實手部衛生及配戴口罩。

(中時 )