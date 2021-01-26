民眾必須先通過紅外線體溫監測，才能進入管制站。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

許多醫院因管制措施，造成排隊人龍。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

因桃醫群聚疫情擴散，各地方政府防疫緊張，彰化縣政府26日將防疫措施升級，縣內31家醫院啟動門口查核管制，不管看、陪病都需要刷健保卡登記，許多醫院上午因管制措施，造成排隊人龍，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，25日緊急要求縣內醫院配合，希望能管控1月6日至19日，與桃醫有接觸的民眾不能入院。

新冠肺炎疫情已經１年，不僅沒有趨緩，還衍生許多變種病毒，加上桃園醫院感染事件，匡列近5千接觸者，讓民眾都相當擔心害怕，而彰化也有匡列4名接觸者，包含3居家隔離，及1自主健康管理，目前都由衛生局依中央規定安排採檢。

彰化醫院表示，昨天晚上就已完成3線查核平台布置，民眾必須先通過紅外線體溫監測，在進入管制站，有部分民眾未帶健保卡或身分證，與工作人員有些微詞，但多數民眾都能諒解配合，若有被查到註記的民眾，則會請他們到發燒篩檢站檢查，但截至目前都未發現。

葉彥伯表示，目前縣內都未有醫院回報發現被匡列居家隔離，或需自主健康管理，而到醫院就醫或探病的民眾，多數民眾都是配合管制，也有不少民眾主動告知何時去過桃園醫院，不管是接觸或探病等，但都是在1月6日以前，因此還是能進出醫院。

(中時 )