桃園市長鄭文燦1日舉行防疫會議，大讚桃園市警察局尋人功力一流，桃醫擴大專案警政署交辦查89名失聯者，其中一名街友因遭誤認竊盜被毆打，在擴大匡列期住進桃醫，出院後居無定所，平鎮警分局從119通聯確認從桃園火車站發出，地毯式搜索找到人，「即使是街友，市府團隊也要把防疫安全照顧好！」

鄭文燦1日在防疫會議指出，針對桃醫專案，警政署交辦89件失聯民眾，桃園市警察局團隊在最短時間內把89位全數聯絡上，其中有1位是失聯的街友，戶籍寄放在平鎮戶政事務所，行蹤不明、居無定所，平鎮警分局接收到任務之後，立刻展開地緣調查。

鄭文燦說，經過鍥而不捨地明查暗訪以後，平鎮警發現該街友可能是遭不明民眾有偷竊糾紛被毆打，擔心在平鎮受到歧視，拒絕上救護車，卻自己跑到桃園火車站附近，警方回溯通聯查出他在桃園火車站打119，由救護車送他到桃園醫院，住院康復後自行離開。

鄭文燦說，因為該名街友有1月6以後住院的紀錄，所以按照規定必須要匡列為居家隔離的對象，因街友有一定的生活軌跡，平鎮警分局特別循通聯記錄到桃園火車站周邊尋找，在交辦的隔天就在火車站旁的地下道查獲失聯街友，「真的不容易！」

鄭文燦讚桃警鍥而不捨、細心辦案，順利完成警政署交辦的任務，非常謝謝平鎮警分局的團隊，在最短時間找到最後一個失聯的街友，目前也由衛生局匡列隔離中，「即使是街友，我們一樣要把他的防疫安全照顧好！」

(中時 )