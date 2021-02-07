桃醫院內感染共造成20人確診、4000多人隔離，引起社會一片恐慌，衛福部桃園醫院院長徐永年今(7)日出席指揮中心記者會向各界鞠躬致謝表示，不分你我的包容，才是前線醫護人員作戰的後盾，桃醫一定會在這次危機中挺過去。

徐永年指出，自己今日代表桃園醫院感謝社會對桃醫的包容，謝謝挑燈夜戰的單位，這些日子接受到無數的溫暖和愛心，透過這些溫暖與愛心，無非是民眾希望疫情趕快過去，生活儘快恢復。

徐永年說，這次桃醫事件有幾點感動的地方，一是蔡總統與賴副總統的力挺，尤其賴副總統親筆鼓勵，有天晚上11點多指揮官陳時中打給他20分鐘，描述整個桃醫專案的詳細內容，目的是要醫護人員放心。

另外桃醫群聚感染發生至今27天，前20天桃園市長鄭文燦每天給自己「Evening Call」鼓勵打氣，每次最後都會說「有任何需要不要客氣，我來想辦法。」前進指揮所的設立也讓醫護人員疲憊的身心得到舒緩。

徐永年表示，感謝桃園同仁在人力吃緊時仍堅守崗位，照顧病人絲毫沒有退縮，行政團隊也給醫護人員最大的支持，強調不分你我的包容，才是前線作戰的後盾，桃醫一定會挺過去，一定會春回大地。

(中時新聞網)