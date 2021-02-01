新冠肺炎疫情持續延燒，為感謝第一線作戰人員，新北市土城區日新里長吳信坪今號召里內36位志工特製500顆滷蛋，送給土城醫院醫護人員，土城醫院副院長魏國珍表示，疫情爆發以來，醫院首要任務就是維持社區健康，有社區民眾的支持，對醫療人員是一大助力，也讓醫護人員感到很暖心。

吳信坪、多位志工與土城區長陳國欽將特製元氣蛋送到土城醫院大門口，給予醫護人員加油打氣。「小小滷蛋有市民們大大的感謝」，吳信坪說，本土疫情又升溫，醫護人員堅守第一線無不繃緊神經，年節沒時間出遊，就連返鄉團聚都有困難，為感謝辛苦的醫療人員，特別和里民製作元氣滷蛋，從選蛋開始就精挑優質雞蛋，希望給醫護人員最高品質的滷蛋。

吳信坪表示，元氣蛋是用頂級醬油、冰糖、八角及特製滷味包滷製而成，雞蛋須先洗淨烹煮15至17分鐘，待熟透後再用冷水剝去外殼置入滷鍋中，完成一顆滷蛋製作通常花費近8小時，但比起醫護人員的辛勞，這點努力不算什麼，只希望醫護人員吃完後能感受到大家滿滿的謝意和支持。

魏國珍表示，疫情爆發以來，土城醫院的重要任務就是維持社區健康，降低市民使用醫院服務的需要，雖然過程艱困，但社區民眾大家團結一心，絕對能挺過疫情，而民眾的加油打氣，也給醫護人員很大的動力，繼續守護防疫第一線。

(中時 )