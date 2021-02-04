桃園市議員呂林小鳳和院方聯繫後，和多位好友募集33萬元，贈送水、發熱衣、杯湯、飲料及餅乾給桃醫。（呂林小鳳提供／賴佑維桃園傳真）

衛福部桃園醫院發生群聚事件後，各地善心物資湧入，桃園市議員呂林小鳳和院方聯繫後，和多位好友募集33萬元，贈送水、發熱衣、杯湯、飲料及餅乾等，她說，感謝桃醫為大家守住國門，盼拋磚引玉，讓國人一起為桃醫加油打氣。

呂林小鳳表示，為感謝一直守在防疫第一線的醫護人員們，她與多位好朋友一起集資33萬元，事先和桃醫主管聯繫，確認醫護需要的物資，採購水、發熱衣、杯湯、飲料及餅乾等等。今日將所有物資捐贈給辛苦的醫護人員。呂林小鳳說，希望在這防疫期間，為大家加油打氣，謝謝他們的付出，守護台灣。

(中時 )