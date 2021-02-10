學校公共關係是校務經營不可或缺一環，但經費使用往往捉襟見肘，為激勵小校校長士氣，台南市長黃偉哲農曆春節前宣布，明年起18班以下學校校(園)長每月公共關係費各調高1000元，163位校長、14位園長受惠，預計每年將增加212.4萬元。由於目前19班以上學校校長每月公共關係費皆已達法定編列上限，故本次未做調整，將另外研議其他鼓勵方式。

台南市有超過一半以上屬於小型學校，黃偉哲表示，校長公共關係費係依學校班級規模分級編列，導致小型學校校(園)長公共關係費相對較低。鑑於各校(園)長對校務經營的用心，規畫自111年起，將現行18班以下小型學校校(園)長每月公共關係費各調高1000元。

亦即目前6班以下每月3000元調高至4000元；7至12班以下每月4000元調高至5000元；13至18班以下每月5000元調高至6000元，每人一年可增加1萬2000元。

台南市中小學校長協會林志政理事長表示，感謝市長對校(園)長辦學肯定，並提高中小型學校校(園)長公共關係費，讓校(園)長在與社區互動及學校經營上獲得實質的挹注。

教育局長鄭新輝表示，在市府財政並不寬裕情況下，適時調高18班以下小型學校校長的公共關係費，有助於校長營造與社區良好互動關係。尤其，校長面對108新課綱和許多教育創新變革的挑戰、全球新冠肺炎疫情的衝擊，不僅要帶領校內教師成功轉型與創新經營，也要做好各項防疫工作，確保師生安全，工作負擔沉重，適度調高公共關係費，有激勵士氣效果。

鄭新輝說，針對19班以上中大型學校，教育局也將研議其它鼓勵方式，校長協會後續也會提出相關建議方案，讓用心投入優秀校(園)長獲得肯定並積極辦學，持續提升教育品質。

(中時 )