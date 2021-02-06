大陸央視新聞6日報導，中國駐巴基斯坦大使農融接受《新聞1＋1》節目專訪指出，中國對外援助的第一批新冠疫苗，1日已由巴基斯坦空軍專機運抵巴國，該國3日啟動「國家新冠免疫計畫」，為全國一線醫務人員接種中國捐贈的新冠疫苗，每天可接種4萬人，商業採購也在推進中。

農融表示，這兩天（新冠疫苗）接種情況非常順利，一切都按預定計劃進行。自從國務委員兼外長王毅和巴基斯坦外長庫雷希通話，確認中國向巴基斯坦提供疫苗援助後，巴方就做了非常完備的接種計畫，把一線醫護人員作為首批接種對象，在全國設置500多個疫苗接種點，每天可以接種4萬人，這兩天非常順利。巴基斯坦總理親自出席了疫苗注射啟動儀式，同時各省和首都也都舉行疫苗啟動儀式。

農融強調，中國和巴基斯坦是「鐵桿兄弟」。府、軍隊，包括軍機在兩國友誼中也一直發揮作用。汶川地震時，巴基斯坦把全國的帳篷儲備用軍機運送到中國，雪中送炭；在中國新冠疫情最緊張的時候，巴基斯坦也是用軍機把全國的抗疫物資運送到中國；這都充分體現兩國合作，包括（新冠）疫苗的合作，是全方位的合作，是得到社會各階層，包括軍方在內的積極支持和參與。

去年（疫情）最緊張時，巴基斯坦總統3月到訪中國，表達了對中國抗疫的支持。在巴基斯坦出現新冠疫情後，中方同樣在抗疫物資、醫護專家、臨時隔離醫院等方面也給予了大量的支持和幫助。

農融表示，巴基斯坦的老百姓對於中國（新冠）疫苗始終高度信任，巴基斯坦政府部門有關專家對中國（新冠）疫苗各種實驗資料也進行審慎審查，得出的結論是：中國疫苗是安全、有效的。

農融透露，中國政府向巴基斯坦方面提供第一批疫苗援助之後，兩國軍方也正在洽談，預計很快中國軍隊也會向巴基斯坦軍隊贈送疫苗；疫苗的商業採購也在積極推進中，預計巴國很快會向中國國藥集團等其他疫苗生產企業採購更多疫苗。

農融強調，不管是贈送疫苗，還是採購疫苗，非常高興看到兩國領導人形成共識，兩國有關部門和企業也保持高度一致和協調。兩國外長通話就疫苗援助取得共識以後，僅僅10天之內，中方疫苗就運抵巴基斯坦。疫苗到達巴國空軍基地以後，有關疫苗立刻轉入冷鏈運輸，用最安全、最快捷的方式傳送到巴基斯坦全國各地，中方對這方面充滿信心。

(中時 )