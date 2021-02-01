部立桃園醫院今天上午提出「清零計畫」將由專家來檢視計畫是否需要改善，清零計畫包含未來桃醫整體消毒、醫護採檢都在討論範圍之內，指揮官陳時中表示，桃醫全部人員都會做PCR、抗體檢驗。

專家小組召集人張上淳表示，今天早上和北區指揮官開會討論，對於桃醫的清零計畫，恢復醫院運作前要顧及全體安全，所有同仁都要做PCR檢測，裡面也包含外包工作者。同時也會針對所有相關醫院工作者的抗體檢驗，確定這些人過去有沒有被感染。

張上淳表示，因為在短短兩三天內要做鼻咽拭子，時間冗長，會從院內者先做，再到外包者，非風險區的同仁會依照實際狀況稍微晚一點。

張上淳表示，第三部分是環境採檢，就是對桃醫風險區內採檢，風險區外也會做，有固定模式，哪些地方要採，後續也會有細部運作內容，專家小組會議也有給予桃醫建議，後續檢體要送到哪裡檢驗也有討論到。

陳時中表示，這次清零計畫，包含風險、非風險區域都會納入。包含血液血清抗體檢查以及核酸PCR採檢都會做，藉此了解全院感染狀況。

陳時中指出，目前桃醫必須強制隔離14天的人數已匡列達4337人，包括醫院146人、社區837人，以及擴大回溯3354人。

(中時 )