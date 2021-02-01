國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，衝擊第一線餐飲業者，屏東縣政府工策會集結縣內餐廳、農漁特產及防疫商品等店家，推出限量50組屏安好好外帶餐，並加贈「十全大補好好包」，期盼藉由促銷團體戰，搶攻年菜外帶商機。

屏縣府工策會總幹事李清聖表示，農曆春節將至，正是民眾採買旺季，無奈受到疫情影響，各地活動紛紛取消，更大幅降低大家出門消費意願；但年菜需求仍在，因此構思推出「宅在家商品超值組合」，整合在地廠商以優惠價格將商品打包出售，不僅刺激買氣，同時也幫企業增加銷量。

餐廳業者許紫宥坦言，尾牙、年菜至春酒，這段時間占餐飲業整年度5成以上業績，但桃園疫情爆發後，企業紛紛取消訂位，「光這2周就減少150桌」，讓她只能無奈搖頭。

此次配合縣內農漁畜供應商，包括雲山農園的肉桂葉、香腸世家飛魚卵香腸、中央畜牧場神農豬肉與萬金搖滾雞肉，共推出6人份外帶年菜；除此之外，只要訂購就贈送在地廠商主力商品左手香純露、漱口水、影視盒、網路購物折扣卡、口罩及次氯酸水等「十全大補好好包」。

許紫宥說，就是希望民眾開心圍爐，也能做好防疫工作；李清聖則呼籲，在疫情緊張時刻，若能外帶年菜、避免外出群聚，對家人健康都是保障。

(中時 )