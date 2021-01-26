為防堵英國變種病毒，中央流行疫情指揮中心去年12月底宣布，1月1日起禁止非本國籍旅客入境或來台轉機，「鎖國」一個月，之後會每個月滾動式檢討，由於一個月期限將屆，對於是否繼續禁止外籍人士來台，指揮中心發言人莊人祥今表示，將實施到2月底再評估。

去年秋冬專案上路後，指揮中心要求所有入境者登機前須附3日內COVID-19核酸檢驗陰性報告。若發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依《傳染病防治法》第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。

除了入境檢附報告，秋冬專案上路後，也強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所都必須配戴口罩。若有飲食的需求，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可暫時取下口罩。

另外，在醫療應變方面，指揮中心當時也將加強通報採檢列為重要防疫策略，提醒臨床醫師提高警覺加強通報採檢，強化社區監測疑似個案通報或轉介；同時請地方政府持續督導所轄醫療院所，鞏固醫療院所防疫陣線。

今日陳時中表示，昨天到今天，世界確診的案例正式破億，這樣的嚴峻情況，秋冬專案若無特別情況會繼續延續。

至於首例英國變種病毒出現後，指揮中心採取的緊縮邊境措施，包括取消各種泡泡、外國人禁止入境，以及入境者居家檢疫必須以集中檢疫、防疫旅館為主，若在家必須一人一戶的措施，發言人莊人祥表示，會持續實施到2月底再評估。

首例英國病毒去年底攻陷台灣，指揮中心因應疫情嚴峻，指出自2021年1月1日起非本國籍民眾禁止入境或來台轉機，鎖國一個月，本國籍民眾居家檢疫一戶限一人，屋裡不能有其他非居檢者。

(中時 )