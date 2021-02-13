白宮副發言人達科洛（TJ Ducklo）被爆出戀上一名女記者，恐影響媒體利害關係，為了阻止另一名女記者進一步報導，他被爆料爆粗口，以「我會毀了妳」等語威脅女記者，言詞中更出現不少露骨的厭女措辭，他目前已被停職一周。

拜登副發言人達科洛（TJ Ducklo）被爆出嗆女記者要摧毀對方，以阻止對方揭露她和另一名女記者的戀人關係，白宮12日宣布達科洛停職一周。

白宮副發言人達科洛8日被美媒揭露和美國新聞網站Axios政治線女記者麥卡蒙（Alexi McCammond）發展出戀人關係，時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）12日引述消息人士披露，達科洛事前為阻止美媒揭露他的地下情，曾對美國政治新聞機構「Politico」記者帕梅里（Tara Palmeri）爆粗口威脅。

消息人士透露，帕梅里欲以白宮官員和政治線記者發展戀人關係恐發生利益衝突的角度報導此則新聞，刊出報導前尋求女方麥卡蒙的回應，不料遭到達科洛阻擋報導刊出，達科洛甚至在電話中威脅帕梅里「我會毀了妳」，阻止戀情被公開。

消息人士指出，達科洛在電話中說出不少帶有貶意、厭女的露骨言論，指控帕梅里報導他的私人關係是出於「嫉妒」，因為過去另一名男子「想上的是麥卡蒙而不是妳」，他更指帕梅里「嫉妒」他和麥卡蒙的關係。

《浮華世界》指出，在報導這起事件前，帕梅里根本從未和麥卡蒙說過話，報導白宮副發言人的私人關係也是長官指派的，並非她自己要求的。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，帕梅里後續刊出達科洛與麥卡蒙的戀情報導，她在文中指出，Axios表示麥卡蒙在2020年11月時就已經向上級報告自己和達科洛的情侶關係，此後她就被換線，不再報導拜登相關新聞，不過帕梅里指出，在那之後麥卡蒙仍持續報導副總統賀錦麗（Kamala Harris），甚至在拜登就職後刊出熱烈讚揚的評論，暗示Axios沒有完全切割這起戀情導致的利益衝突。

針對副手達科洛為了阻止戀情曝光對女記者爆粗口，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨（12）日宣布達科洛將被停職一周，強調白宮團隊「無法接受」他的行為舉止，她說達科洛已經向帕梅里道歉，復職後他將被禁止和「Politico」的記者聯繫。

不過「Politico」顯然認為白宮對達科洛的懲處太輕，指出拜登1月21日曾表示，「如果你曾經和我工作，然後我聽到你不尊重其他同事，我向你保證，我一定會當場解僱你」，「Politico」反問：「這項標準是否適用於中階媒體官員如何對待記者？」

(中時新聞網)