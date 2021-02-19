多位美國前官員今天一致認為，台灣是美中最可能爆發軍事衝突的熱點。他們分析，台灣是中國核心利益，北京也決心要統一台灣，在這背景下中共軍機頻頻擾台，恐導致「意外」發生。

由美國國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission， USCC）今天舉辦線上聽證會，多位前官員與學者受邀出席，談論如何嚇阻中共侵略台灣。

USCC委員、2018年曾以美國國務院東亞局副助卿身分訪台的黃之瀚（Alex Wong）在聽證會上詢問，外界對美中兩大強權爆發衝突的可能性有諸多討論，甚至有人認為衝突無可避免，在所有可能衝突熱點中，台灣海峽會排第幾名。

前國防部淨評估辦公室軍事顧問許卡特（Thomas Shugart）表示，他會把台灣擺在首位，遠遠超過南海，原因是國共內戰本質上尚未結束，中國對南海也沒有那麼投入。

曾在美國國防部長辦公室擔任中國議題資深顧問的林柏寧（Bonny Lin，音譯）則呼應指出，她也會將台灣評為美中首要衝突熱點，主因是中國將台灣視為核心利益，北京也決心要統一台灣，而美國是台灣主要安全提供者。

林柏寧說，目前已經可以看到台灣海峽情勢升級的態勢，尤其是在過去一年。

美國在台協會（AIT）前台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）也附議表示，台灣無疑是美中衝突熱點第1名。他說：「從北京角度來看，（台灣）根本上關係到他們合法性，從美國角度，則關乎到他們價值與在亞太區域的角色，這就可能導致衝突。」

葛天豪指出，中共軍機頻頻擾台，每次只要他們飛近，台灣空軍都須靠近驅離他們，這有「意外」風險。在目前氛圍下，類似意外可能無法像2001年美中軍機南海擦撞事件一樣，美國能透過談判讓情勢冷卻，「這真的讓我很擔心」。

至於如何嚇阻台海發生衝突，史丹佛大學中國軍事安全政策研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，增加台灣與其他國家的連結最能有效嚇阻中國，因為北京會認為他們不只要對抗美國，還得對抗美國盟友，也能提高這些國家支持美國保衛台灣的機率。

史丹佛大學胡佛研究所學者祈凱立（Kharis Templeman）則認為，應透過非軍事連結增加美國對台承諾的可信度，因為若要嚇阻台海發生危機，主要還是取決於外界相信美國會對中國脅迫行徑拿出作為。

祈凱立說，由於美國前政府樹立貿易障礙、退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），外界對美國信任程度過去4年有降低。

他表示，若要逆轉外界觀感，他建議美國貿易代表辦公室（USTR）盡快與台灣展開雙邊貿易談判，若拜登（Joe Biden）政府計劃重返「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也應趁此機會要求讓台灣加入。

(中央社)