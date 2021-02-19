民眾黨主席柯文哲今（19日）回應，「我們本來就在找，已經在找，所以我們找到就搬出去，本來就在做的事。」（葉書宏攝）

曾任柯市府發言人的民進黨副祕書長林鶴明18日在臉書開嗆，找個辦公室讓年輕黨工好好上班有這麼難嗎？民眾黨根本慣老闆。對此，民眾黨主席柯文哲今（19日）回應，「我們本來就在找，已經在找，所以我們找到就搬出去，本來就在做的事。」

柯文哲說，去年8月才第一次開黨員大會，度過滅黨危機，人選出來再定規則選黨代表，黨代表出來後大家再討論定規則選中央委員，中央委員選出來再開始說縣市黨部的組織辦法，找縣市黨部主委。坦白講，從去年就一直做到現在，然後過年就一切停擺，其實早就在找了。

柯文哲以嬰兒比喻說，小嬰兒出身是3公斤，長大到1歲時大概是9公斤，長到6月的時候問他怎麼不是9公斤，「我們本來就在找，已經在找，所以我們找到就搬出去，本來就在做的事。」

媒體追問柯文哲挨批是因為牽扯到民進黨，柯嘆氣一聲說，打人家都打得很順手，罵人家都罵得很順口，人家一反擊就不高興。「算了，我也不想跟他口水戰，本來就在處理了。」

(中時 )