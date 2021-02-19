代表汽車、醫療設備與製造業者等十多家商業團體聯合致函給美國總統拜登，要求他與國會議員合作，對晶片廠興建提供補助。
包含美國商會、通用汽車與Medtronic等多家團體與企業在信函中提及，半導體持續短缺將擾亂美國車廠運作，並使業者獲利銳減數十億美元。
多家晶片廠商上周也寄出類似信函，希望政府能給予協助。美國國會曾在2020年授權一項計畫，承諾將對晶片研究與廠房興建提供補助，不過國會議員仍需對這項計畫提供具體的融資金額。
(工商 )
代表汽車、醫療設備與製造業者等十多家商業團體聯合致函給美國總統拜登，要求他與國會議員合作，對晶片廠興建提供補助。
包含美國商會、通用汽車與Medtronic等多家團體與企業在信函中提及，半導體持續短缺將擾亂美國車廠運作，並使業者獲利銳減數十億美元。
多家晶片廠商上周也寄出類似信函，希望政府能給予協助。美國國會曾在2020年授權一項計畫，承諾將對晶片研究與廠房興建提供補助，不過國會議員仍需對這項計畫提供具體的融資金額。
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