美國聯邦參議員史考特(Rick Scott, R-FL)及聯邦眾議員瑞森紹爾(Guy Reschenthaler, R-PA)於美東時間18日分別在參、眾兩院提出「防止台灣遭侵略法案」(Taiwan Invasion Prevention Act)，授權美國總統在必要情況下有限制動用美國軍力，以確保台灣不受中國的武力攻擊及侵略。

外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會參、眾兩院議員採取各項友我作為，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視，並強力支持台美軍事安全合作。

歐江安說，美國拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。 外交部將持續關注法案後續審議情形，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美友好合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

聯邦眾議員游賀(Ted Yoho, R-FL)及史考特參議員去年也曾分別在美國國會兩院領銜提出「防止台灣遭侵略法案」，法案將透過增強台灣抵抗中共侵略行動的能力，強化美國對台灣的長期政策；協助台灣抵抗中共在台灣海峽的軍事集結；授權美國總統在特定目的下得以有限度動用武力，以確保和保護台灣免受軍事攻擊；要求中共放棄使用或威脅使用武力統一台灣。

(中時 )