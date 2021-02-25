蘇揆提及穆迪對台評等調升(政院提供)

國際信用評等機構穆迪24日發布維持台灣主權信用評等AA3，並將展望由「穩定」調升為「正向」。蘇揆上午在行政院會中特別引述報告，說這顯示政府治理能力優於預期，格外值得重視及珍惜。

政院發言人羅秉成轉述蘇揆發言，提及穆迪是自1994年發布相關評等以來首次調升台灣評等展望，對我國政府是非常大的肯定。穆迪報告中也肯定我國因應疫情的財優異表現，不但有效促進經濟迅速回復常軌，也肯定台灣成功處理美中貿易戰影響，顯示政府治理能力優於預期。

蘇揆也相信，來自國際著名的評等機構，對台灣評價更為客觀，非常值得重視跟珍惜。羅秉成並說，事實上，在2020年許多國際評比都獲得佳績，如世界競爭力的評比，在人口2000萬以上國家，台灣排名第3這是5年來最好的成績；而在公司治理評鑑，排名第4；數位競爭力評比排名第11，都是歷來最好成績；而在投資環境風險我國排名第3。此外，聯合國性別指標評等指數也排名第6，相關成績都是亞洲第1。

蘇揆也說，我國在國內外嚴峻挑戰下守疫情拼經濟，減負擔增福利，嚴守財政紀律，到現在連續3年歲入歲出賸餘超過千億元，非常不容易，也是政府跟國人共同努力成果。蘇揆肯定感謝行政團隊，也期許各部會兢兢業業，讓台灣繼續在國際上發光發熱。

(中時 )