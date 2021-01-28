外媒引述消息報導，在激進投資人的施壓下，石油巨擘艾克森美孚 （Exxon Mobil）考慮新增至少一個董事會席次，同時致力於提高該公司在乾淨能源方面的投資。

消息人士透露，艾克森美孚目前正與投資人對沖基金公司德劭基金（D.E.Shaw）就此事協商當中，細節尚無法得知，此事也可能停留在討論階段。另一個激進投資人Engine No. 1投資公司也嘗試爭取席次。

艾克森美孚正努力刪減支出，畢竟新冠疫情重創能源價格，該公司先前才宣布打算認列最多200億美元的資產減損。

(工商 )