解放軍轟-6K轟炸機多款機載武器

就在美國總統拜登就職後短短幾天，中方空軍出動了包括轟-6K在內的13架軍機飛入台灣西南防空識別區（ADIZ）。部分專家認為，北京不僅是在測試台灣的防禦力，也是在考驗美國的決心。

據《富比士》（Forbes）雜誌網27日報導，美國似乎通過了這次考驗。解放軍轟炸機侵擾台灣西南防空識別區的同一天，美國海軍的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母戰鬥群也進入附近的南海。

中方想必料到美國航母會來，而解放軍這次行動不僅預示了可能的攻台計畫，也暗示一旦兩岸爆發衝突，他們可能會如何攻擊美國航母戰鬥群。不過，分析認為，有一件事很清楚，中方要攻擊美國航母，8架轟炸機是遠遠不夠的。

研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，類似的場景曾出現在冷戰時期，蘇聯為了準備攻擊美國航母，部署了武裝飛彈的圖（Tu）-95，圖-16與圖-22M等轟炸機。

當時美國海軍部署了武裝「鳳凰」（Phoenix）遠程空對空飛彈的F-14「雄貓」（Tomcat）戰機，還有E-2C預警機當幫手。而美軍的戰術是讓F-14去對付蘇聯的轟炸機，讓它們無法逼近航母，發射KSR-5和Kh-22反艦飛彈。

而這外圍空戰需要在距離航母遠達400英里（644公里）的空域進行，由於美方預料，會遭到嚴重的電子干擾，而與航母的無線通訊也有限，因此想出了所謂的「鏈鋸」（chainsaw）戰術。「雄貓」在蘇聯戰機可能的轟炸區一字排開，只要有人發現1架轟炸機，就會立刻發動攻勢，並立即通知附近的F-14，對敵機發動攻擊。

另一方面，航空專家庫柏（Tom Cooper）指出，當時莫斯科預料，一旦雙方爆發衝突，將造成嚴重死傷，認為他們共會需要約100架轟炸機，來對付1支美國航母戰鬥群。

而大致來說，解放軍的轟-6和鷹擊–12超音速反艦飛彈，就相當於蘇聯的轟炸機和它們的飛彈。老實說，轟-6其實就是圖-16的大幅升級版。要是在1980年代時，蘇聯需要100架圖波列夫（Tupolev）來對付美國航母，那如今解放軍想這麼做，起碼也需要100架轟-6。庫柏說，中方也必須以類似的方式來對付美國航母戰鬥群。

當然，兩者的狀況並不完全相同，F-14和「鳳凰」早已退役，取而代之的F/A-18戰機和先進中程空對空飛彈（AMRAAM）缺乏同樣的長程戰力。庫柏認為，就自衛能力而言，如今美國海軍的航母打擊群已今不如昔。

這意味著外圍空戰可能會比較接近航母，讓敵方有較大的機會發射飛彈。不過，拜新型資料鏈和資訊網之賜，2021年的美軍無論是通訊和協調能力都遠比40年前強多了。而靠新型E-2D「先進鷹眼」（Advanced Hawkeye）預警機，美軍也不必再運用「鏈鋸」戰術了。

(中時新聞網)