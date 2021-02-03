萬海（2615）決定今年3月中美西線航班增加一倍，貨櫃訂造加快也加量，上周剛公布訂造5萬箱（20呎櫃）貨櫃，3日公告為因應今年業務需求成長，董事會通過加購3.2萬箱貨櫃，總採購額約9,965萬美元，新台幣27.79億元，平均每箱造價3,114美元。

萬海近期大動作啟動購建新船與造櫃計畫，去年下半年貨櫃船運市場缺櫃現象浮現，公司10月公告購入3.7萬箱貨櫃，金額約新台幣31.48億元，今年1月25日公告向中國海運集裝箱公司訂購5萬箱貨櫃，以及12艘貨櫃輪，估計總金額達新台幣197.44億元。

萬海高階表示，今年的造櫃計畫提早啟動，公布的造櫃量是換算為20呎櫃，實際造櫃則是40呎櫃居多，主要是目前市場上40呎櫃缺櫃最為嚴重，美西線資訊業貨載多，也以40呎櫃為主。

萬海亞洲－美西航線去年8月之後每周平均提供2班，自3月起，將改為每周4班的定期航班，航班倍增。

萬海去年前三季獲利稅35.54億元，年增48.7％，EPS1.6元，法人估計該公司去年全年EPS月3.40元，今年上看8.36元。

(工商 )