美國前總統川普20日卸任以來至今神隱19天，幕僚透露川普卸任後的心情就如同佛州的陽光般明媚，這是過去4年來幕僚頭一次感受到川普真正放鬆，同時川普也不在意被推特等社群媒體封鎖，他首次發現被封鎖的好處就是不用再受到仇視言論攻擊。

美國前總統川普1月20日正式卸任，他當天以平民身份前往佛州，在那裡度過卸任生活。

美國版《太陽報》（The U.S. Sun）報導，川普自1月20日卸任以來，至今都沒有公開露面，他的前競選團隊幕僚米勒（Jason Miller）6日接受英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）專訪時透露，川普卸任後的心情如同佛州的陽光般明媚，他說川普就待在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）和友人打高爾夫球，和幕僚暗中策動秘密計畫。

他說川普有提到現在比以往「還要快樂」，他也認為這是幾年來川普頭一次「真正放鬆」。

上周美媒「野獸日報」（Daily Beast）報導川普因為推特帳號被封鎖而感到非常挫折，米勒說實際上川普心情不受影響，反而因為不用被仇視言論攻擊而驚覺還不賴。

前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也支持這個想法，米勒說梅蘭妮亞愛死了不受社群媒體攻擊的日子，現在川普比以前更快樂，而且更加享受自己的生活。

事實上川普能維持放鬆、愉快的心情，一部份原因可能也在於團隊相信參議院不會彈劾他、讓他定罪，而且至今他還是最有可能在2024年選戰中出線的候選人。

米勒說：「沒有任何真實局面顯示他會被定罪，所以壓力完全解除了。」

在接受美國右翼媒體「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）專訪時，米勒建議川普另外建立新的社群平台和推特打對台，「我預期我們會看到總統再次出現在社群媒體上，不管是加入已經存在的平台或是創造他的新平台，全部都有可能。」

他預告川普很快就會有新動作，要大家拭目以待，「許多事項正在討論，敬請期待，因為你知道他將會重返社群媒體，我們只是在找出哪個途徑最有意義。」

(中時新聞網)