貨櫃船運市場元月運價讓台驊投控（2636）海運部門營收月增41％，集團1月營收22.05億元，年增126.14％，月增17.14％，其中海運部分（含中歐鐵路）營收達15.08億元，年增162.46％，月增41％，顯示1月海運運價較去年12月又加高許多，讓台驊月營收與海運營收雙創新高。

貨櫃船運市場運價去年12月開始飆升現象從美國線擴大到歐洲線與東南亞航線，像歐洲線每箱（20呎櫃）運價在11月27日才漲破2千美元，達2,091美元，12月底已經漲到4,091，整整加高2,000美元，1月29日達到4,276美元；東南亞線運價從去年11月開始飆升，是六到八倍飆漲，今年元月運價都在歷史新高。

台驊董事長顏益財1月19日在公司法說會上表示，在貨櫃船運市場40年，首次見到如此大好局面，不僅台驊去年第四季業績會很好；當時他更預測，以目前市場運價，陽明海運今年首季獲利有機會與去年全年相當。

航空貨運市場運價也是在高檔，台驊1月空運營收4.90億元，年增84.21％，月減10.42％，物流部分1月營收1.35億元，年增26.17％，月減13.46％。

台驊去年12月營收18.21億元，年增82.15％、月增14.1％，其中海運部分營收11.18億元，年增99％、月增6.48％，雙創歷史新高。台驊董事長特助萬心寧指出，過去公司在歐美線每個貨櫃能賺取的差價在100到200美元之間，目前整櫃貨已有近千美元價差。

(工商 )