美股重挫，台積電早盤一度跌破新台幣600元關卡，影響電子類股指數跌逾2.5%，台股指數也一舉摜破15532點月線支撐。

至10時52分，台股加權指數來到15415.97點，跌285.48點，成交值1989億元。

台積電美國存託憑證（ADR）收在121.74美元，下跌3.88%，台積電今天股價走勢疲弱，一度跌破600元關卡至598元，大跌17元，跌幅2.76%，市值縮水4408億元，影響大盤指數約144點；不過，隨著低接買盤湧入，跌幅收斂，股價盤中力守600元之上。

聯電與聯發科去年獲利都有不錯表現，每股純益分別達2.42元及26.01元，今年第1季營運也都可望有淡季不淡表現，不過市場賣壓沉重，股價同步走跌，跌幅分別達8.39%及3.79%。

鴻海與國巨等股價也都走弱，整體電子類股指數一度重挫逾2.5%，重創市場信心，引發台股大幅回檔修正。

傳統產業股也普遍走跌，包括塑膠、鋼鐵、橡膠、汽車與玻璃類股指數同步重挫逾1%，運輸及觀光類股表現相對強勢，類股指數逆勢走揚。（編輯：張良知）1100128

(中央社)