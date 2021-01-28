全球汽車市場去年經歷疫情影響，整體銷量下滑，但日本汽車大廠豐田汽車公司（Toyota Motor Corporation）仍在中國市場熱賣，睽違5年擠下福斯集團，重返全球第一大車廠寶座。

日本朝日新聞報導，豐田2020年共賣出約952萬8000輛汽車（包括大發工業及日野自動車），較2019年減少11.3%；排名第2的福斯集團（Volkswagen Group）2020年共賣出930萬5000輛汽車，較2019年減少15.2%。

去年汽車市場受到疫情攪局，整體來說呈現低迷，但豐田去年4月在中國、7月在歐洲的單一市場銷售數字，都以超越2019年同月銷量邁向復甦。

而在全球市場銷量部分，豐田也是從2020年9月後就開始超過2019年同期數字。

豐田2020年在最快恢復的中國市場賣出179萬7000輛汽車，較2019年增加10.9%，在主要汽車市場中，是唯一年銷售量超越2019年的地區。

另一方面，福斯集團在所有地區的銷量都衰退，雖然在銷量最高的中國仍保持市占第一，但年銷量已下滑到384萬9000輛，較2019年減少9.1%。

讀賣新聞報導，帶動豐田去年銷量的主要市場是中國。豐田在汽車展等方面強化集客策略，且高級車品牌凌志（LEXUS）及COROLLA車系都熱賣。

(中央社)