兩年一度的全國運動會由新北市政府暌違18年後再度接辦，預定10月16日在新莊體育館開幕，將辦理35種應辦種類、5種選辦種類，其中電子競技首度列入選辦種類。全運會籌備處上周召開運動競賽審查會，確認競賽項目逾400項。

教育部體育署表示，為做選手最堅強的後盾，提供安全優質的競技舞臺，體育署偕同新北市政府組成最強團隊，積極投入籌辦工作，包括籌備組織成立、預算籌編、競賽資訊系統建置及競賽場館整修規劃等，目前已完成競賽規程公告，包含水上運動、射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操 、手球、曲棍球、柔道、空手道、現代五項、划船、橄欖球、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力等30種應辦種類，及保齡球、滑輪溜冰、軟式網球、武術及電子競技等5種選辦種類，共計辦理35種運動競賽。

其中電子競技是為因應2022年杭州亞洲運動會已列入正式競賽項目，而首度列入全國運動會選辦種類，由於我國選手在電子競技的領域裡有著傑出的表現，屆時來自全國各縣市的專業隊伍在全運會賽場上一決高下的場面，除了為110年全運會注入一股新鮮活力外，預期也將吸引數以萬計以上的線上觀眾一同為選手加油。

110年全國運動會大會標誌。(體育署提供_

猶憶民國92年新北市政府承辦第3屆全運會時，適逢SARS襲台，但中央與新北市政府發揮抗煞實力，不但成功完成舉辦全運會任務，並首創以智慧卡(為現今悠遊卡前身)識別、最多贊助廠商及超越亞運舉重成績的紀錄。本屆全運會雖然受到COVID-19疫情攪局，但市府團隊已累積抗煞經驗，並全力配合中央防疫政策，不畏艱難，再度發揮實力繼續完成籌辦任務，目前籌備會已完成大會官網（網址為https://sport110ntpc.com）的建置，陸續將籌備成果一一上架。此外，全運會前哨賽-籃球等12種球類資格賽也將於110年5月1日起至7月20日期間舉辦，以為會內賽暖身。

體育署將持續與新北市政府、各單項運動協（總）會等相關單位齊心合作搭建全運競技舞臺，也期勉各縣市教練及選手積極備戰，相信在10月16日登場的110年全運會，將可提供我國優秀運動選手最安全、最完善軟硬體設施的高品質競技環境。

(中時 )