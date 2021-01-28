文化部政務次長暨發言人彭俊亨將於2月1日卸任，轉赴學界任職，文化部長李永得感謝彭俊亨於任內在影視音、文創產業發展及人文出版等各項工作的襄助，雖感萬分不捨，但仍期盼未來彭俊亨以學者身份，繼續協助文化部各項政策推動。

李永得表示，感謝彭俊亨任內以其豐富的學經歷協助推動藝文產業永續發展，文化部將在彭次長協助建立的良好基礎上，繼續推動各項文化內容產業政策。至於接任政務次長人選，文化部將於確認後對外宣布。

彭俊亨於2019年6月28日接下文化部政務次長一職。文化部表示，彭俊亨任內主導推動文策院掛牌營運、提出國家典藏片庫及影視聽博物館計畫、協助北部及海洋流行音樂中心興建工程及北流開幕營運、研提《文化創意產業發展法》修法、落實《國家語言發展法》及研擬語言發展報告、修訂「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」促成圖書免徵營業稅以及完善文化內容產業生態系，加速文化內容跨平台、跨國合資合製及國際傳播等。

同時，彭俊亨亦兼任國家電影中心董事長，完成《國家電影及視聽文化中心設置條例》立法與轉型行政法人；兼任台灣生活美學基金會董事長，協助營運台灣當代文化實驗場，並積極規劃成立臺灣當代藝術媒體中心。

此外，在109年因疫情嚴重影響國內藝文團隊、影視、文創、出版等各產業時，彭俊亨致力協助藝文紓困，並於疫情趨緩時，以極佳之效率襄助推動發行藝FUN券、文化創意產業青創貸款，以及輔導成立台灣電影起飛大聯盟、協調戲院建立國片映演協商機制等振興措施，以具體行動支持藝文產業。

(中時 )