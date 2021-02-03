台南市六甲區保安宮牆面泥塑雕像年久毀損，圖中下方人偶斷手已補回。（劉秀芬攝）

台南市六甲區保安宮牆面泥塑雕像年久毀損，虎牙也有修補。（劉秀芬攝）

台南市六甲區保安宮牆面泥塑雕像年久毀損，龍柱上龍爪也有修補。（劉秀芬攝）

台南市六甲區的保安宮建廟已40年，牆面部分泥塑雕塑、石獅、龍柱受損剝落，影響整體美觀，廟方特邀專業科系學生協助修復，翻修後雕塑更顯細緻，重現往日風采。

日前前往保安宮參觀的台南市民政局長顏振標、六甲區長陳啟榮表示，六甲保安宮保存傳統藝術，不僅傳承文化，同時給年輕學子機會發揮所學，也讓民眾能欣賞泥塑藝術之美。

保安宮常務監事王俊嵐表示，保安宮主祀中壇元帥，1980年開始建廟，4年後完工安座，當年還請到人間國寶彩繪大師洪平順為廟宇彩繪，但外牆、龍柱部分，因當時廟方為節省經費，沒有用石雕，採泥塑方式，雖另有美感，但多年下來陸續有些微受損。

廟方多年來也四處詢問是否有匠師可以修補，甚是想換成石雕牆，被一些建廟工匠勸阻，「廟宇泥塑牆別的地方都看不到了，非常珍貴，要好好保存」。

去年廟方邀請彩繪大師洪平順為保安宮修復門神畫像，他看到保安宮泥塑牆受損，推薦自己的學生陳怡璇幫忙修復。

陳怡璇台南藝術大學材質創作與設計學系畢業，現就讀於台北藝術大學建築與文化資產研究所，她與另一位吳同學曾學過剪黏、捏塑、陶藝，兩人從去年10月起每逢假日就到六甲保安宮進行泥塑修復工作。

包括龍柱上的龍爪，壁堵上人偶的斷指、斷手、斷頭，大象的鼻子、石獅的頭，此次約共有25處逐一修補，繪上相似彩繪，剛修復時顏色較深，隨著材料乾硬，有的幾乎已看不出補修痕跡。

王俊嵐說，廟方僅提供微薄費用，但學生們非常用心，開始整修前先研究大半個月才正式開始，放假日就自行到廟裡幫忙修補，連午餐都自行準備，晚上也自己找住宿場所，讓人非常感心。

(中時 )