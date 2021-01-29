【愛傳媒黃珊珊專欄】去年10月，疫情稍緩，台北市政府對於疫情已經有相關經驗資料與應對方案，市長要求要把這些經驗落實成為SOP，建立台北市日後傳染病防治標準作業，而且要為十七年後可能再發生一次疫災做好準備，經驗要傳承，所有可能的漏洞都要補上，所以我們訂了三階段與三原則。

其中第一個原則就是中央有規定時依中央規定，但是之前中央都是單一命令式的規範，沒有各種情境的規範，所以我們依照台北市的醫療量能計算台北市可以負擔的確診病患數量訂出了三階段管制方案，其中1000例停班課是以若有5%重症須住加護病房來計算，台北市可以容忍的上限就是1000例，之後醫療系統就會爆量，所以這情境是以確實計算過的數量來設定台北市的應變作為，到那個時候當然要停班課甚至停止一切活動，這是我們對自己的城市量能的具體評估，我們相信台北市可以承擔起這樣的責任。

現在中央有新的規範，四種情境分別是「感染源不明之本土病例」、「單週出現3件以上社區群聚感染、1天確診10名以上感染源不明之本土案例」、「不明病例數快速增加（14天內平均每日確診100例以上）且一半以上找不到傳染鏈」，所以我們的SOP自然會調整與中央一致，其中第三階段是1400例以上，比我們原來規定的1000例還多，這些都沒有對錯可言，都是為了因應可能的未來風險，大家都一樣在努力，團結才能打敗病毒！

疫情依然嚴峻，我們要繼續努力！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)